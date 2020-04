Wall Street fecha em alta com otimismo dos investidores quanto à pandemia

A bolsa nova-iorquina fechou hoje em forte alta e a intensificar os ganhos pouco antes do fecho, graças ao crescente otimismo dos investidores com o desenvolvimento da situação da pandemia nos EUA e no mundo.

