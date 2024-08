Os resultados definitivos da sessão indicam que o Dow Jones ganhou 0,02%, o suficiente para estabelecer um novo recorde de fecho, enquanto o tecnológico Nasdaq e o alargado S&P 500 avançaram 0,16% cada.

A sessão começou num mercado indeciso, com volumes baixos a aumentar a volatilidade dos preços.

Muitos intervenientes estão ausentes, numa semana marcada pelo último grande feriado de verão, o fim de semana do Dia do Trabalhador (segunda-feira será feriado).

A tendência inverteu-se a meio do dia, após a publicação do índice da organização profissional Conference Board, que mostrou um forte aumento da confiança dos consumidores em agosto, para 103,3 pontos contra 100,7 esperados pelos economistas.

Além disso, estes consumidores reviram em baixa as suas previsões de inflação.

"A economia [americana] não é perfeita, mas está a correr suficientemente bem para que o Dow Jones continue a subir", realçou Kim Forrest, da Bokeh Capital Partners.

Influenciados pela perspetiva de futuros cortes nas taxas de juro e de uma emissão bem-sucedida de títulos do Tesouro pelo governo dos EUA, os rendimentos dos títulos diminuíram.

O rendimento dos títulos do governo dos EUA a 2 anos estava em 3,90%, em comparação com 3,93% no fecho de segunda-feira.

O mercado nova-iorquino sustém a respiração antes da publicação, na quarta-feira depois do fecho da bolsa, dos resultados da gigante dos semicondutores Nvidia.

"Isto terá um impacto enorme. Não apenas para esta empresa, mas para todo o mercado", alertou Rusty Vanneman, diretor de investimento da Orion Advisor Solutions.

Em foco na revolução da inteligência artificial generativa, a Nvidia está a superar as expectativas dos analistas, trimestre após trimestre, graças à atratividade das suas placas gráficas, chips com maior capacidade computacional.

Os principais 'players' no setor dos microprocessadores, Nvidia (+1,46%), Broadcom (+1,11%) e Qualcomm (+2,62%), lideraram os ganhos.

Já a especialista em infraestruturas de computação remota (cloud computing) Super Micro Computer fechou em baixa (-2,64%).

DMC // CC

Lusa/Fim