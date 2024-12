O índice Dow Jones subiu 0,91% para 43.297,03 pontos e o Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, registou uma valorização mais expressiva de 1,35% para 20.031,13 pontos.

O índice alargado S&P 500, considerado o mais representativo do mercado, subiu 1,10% para 6.040,04 pontos.

As empresas tecnológicas com grandes capitalizações bolsistas apoiaram a subida de Wall Street, numa sessão com menos três horas do que o habitual.

No Dow Jones, a Amazon subiu 1,77%, a Apple 1,15%, a Microsoft 0,94% e a Nvidia 0,39%. Fora desse índice, a Tesla (7,36%) e a Broadcom (3,15%) também se destacaram.

O volume de transações foi "inferior à média" neste período festivo, segundo uma nota de Patrick O'Hare, da Briefing.com, citada pela AFP.

"Os ganhos obtidos pelas (...) grandes capitalizações (estimularam) o desempenho dos índices", observou O'Hare.

O rendimento das obrigações do Tesouro norte-americano a 10 anos manteve-se em 4,59%, contra 4,60% no encerramento da sessão anterior.

