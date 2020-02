Wall Street encerrou com a pior perda semanal desde a crise financeira de 2008

A bolsa nova-iorquina encerrou hoje com as perdas semanais mais pesadas desde outubro de 2008, quando se vivia o pico da crise financeira mundial, com os investidores receosos da propagação do novo coronavírus no mundo e das consequências económicas.

