O Dow Jones terminou a sessão em Wall Street em terreno vermelho arrastado pelas quedas na Salesforce (-4,75%), Chevron (-4,74%), Apple (-4,19%), Boeing (-3,58%) e Microsoft (-3,29%).

Já o abrangente Standard & Poor's 500 baixou 2,37% e o índice Nasdaq, que incorpora as principais tecnológicas, retrocedeu 3,02%.

Os pilares da tecnologia, cujo peso em Wall Street é considerável, afundaram na quarta-feira: Apple, Amazon e Netflix caíram mais de 4%, Microsoft e Alphabet desceram mais de 3%.

A bolsa de Nova Iorque está em queda na sequência do aumento do receio dos investidores, provocado pelo aumento de infeções do coronavírus nos Estados Unidos, que poderá atrasar ainda mais a recuperação económica do país.

