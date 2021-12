O índice seletivo Dow Jones Industrial Average somou 261,19 pontos para as 35.753,89 unidades, enquanto o S&P500 avançou 1,02% para os 4.696,56 pontos.

O índice Nasdaq, que abrange as mais importantes empresas de tecnologia, subiu 1,18% para os 15.521,89 pontos.

Wall Street recuperou pelo segundo dia consecutivo as perdas verificadas na segunda-feira, posicionando-se para encerrar a semana do Natal com ganhos.

Hoje sabe-se que a confiança dos consumidores norte-americanos aumentou novamente em dezembro, enquanto a preocupação com a inflação galopante diminuiu, segundo a organização sem fins lucrativos The Conference Board.

"As expectativas sobre as perspetivas de crescimento a curto prazo melhoraram, abrindo caminho para um crescimento contínuo em 2022. A dimensão de consumidores que planeiam comprar casas, carros, eletrodomésticos e férias nos próximos aumentou", disse a diretora de indicadores económicos do organismo Lynn Franco.

Os dados estimulam o otimismo do investidor.

A variante Ómicron da covid-19 fez com que dezembro, mês tradicionalmente calmo, fosse caracterizado pela elevada volatilidade.

Enquanto alguns países continuam a impor restrições ou a avançar na implementação de novas, líderes, como o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disseram na terça-feira que as pessoas vacinadas podem reunir-se com os seus familiares no Natal e insistiram que não se repetirão os confinamentos impostos no início da pandemia em 2020.

Todos os setores terminaram no verde, com os bens não essenciais (1,73%) à frente, seguindo-se os bens essenciais (0,52%) e a energia (0,57%).

Entre as empresas listadas no Dow Jones, destacam-se os avanços da Caterpillar (1,94%), Microsoft (1,81%), Apple (1,53%) e UnitedHelath (1,42%)

Nike (-0,71%), Travellers (-0,53%), 3M (-0,16%) e Verizon (-0,02%) fecharam com perdas.

