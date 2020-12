No final da sessão da Bolsa de Nova Iorque, o Dow Jones somava 104,09 pontos, até 30.173,88 unidades, apoiado por empresas como Dow (2,5%), Johnson & Johnson (1,73 %), 3M (1,36 %) ou Amgen (1,1 %), enquanto apenas cinco encerraram o dia no vermelho, com a Walgreens (-1,03 %), Boeing (-0,67 %) e Home Depot (-0,35) a registarem os piores resultados.

O índice do mercado Nasdaq, que aglutina as principais empresas tecnológicas, também ganhou com uns 0,50% ou 62,83 unidades, situando-se em 12.582,77.

Por setores, o energético (1,57%) encabeça a lista, seguido do setor da saúde (0,73) e do setor das matérias-primas (0,62%).

O parque nova-iorquino regressou ao verde após a jornada de segunda-feira, onde o aumento dos casos da covid-19 pesou no ânimo dos investidores e com dois dos três principais índices a encerrarem no vermelho.

Em outros mercados, o petróleo do Texas recuou para os 45,60 dólares por barril, o ouro ascendeu a 1.874,80 dólares a onça, o rendimento das obrigações do Tesouro a dez anos desceu a 0,920% e o dólar revalorizou-se face ao euro, com um câmbio de 1,2106.

