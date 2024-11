O índice industrial Dow Jones encerrou a sessão a ganhar 0,69% para 42.052,19 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq progrediu 0,80% para 18.239,92 pontos.

O índice alargado S&P 500 valorizou 0,41% para 5.728,80 pontos.

Os dados divulgados hoje pelo Departamento de Estatísticas do Emprego norte-americano indicam que a criação de emprego nos Estados Unidos desacelerou fortemente em outubro, tendo sido criados apenas 12.000 empregos, muito abaixo das estimativas dos analistas, que apontam para cerca de 100.000, e longe dos 223.000 empregos criados em setembro.

Os economistas estimam que os furacões Helene e Milton, combinados com as greves na Boeing e noutras empresas, impactaram negativamente o crescimento líquido do emprego em dezenas de milhares de postos de trabalho no mês passado. Já a taxa de desemprego manteve-se em 4,1%.

