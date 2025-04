O índice industrial Dow Jones subiu 0,05% para 40.113 pontos e o tecnológico Nasdaq avançou 1,26% para 17.382 pontos.

Já o índice alargado S&P500 ganhou 0,74% para 5.525 pontos.

A guerra comercial entre os Estados Unidos e a China voltou a guiar as ações esta semana e os investidores manifestaram-se esperançados perante uma possível redução das tarifas impostas pelo presidente norte-americano, Donald Trump, à China, depois deste ter dito que estas poderiam diminuir "substancialmente".

A China está também a considerar isentar algumas importações dos EUA das suas tarifas de 125% e instou as empresas a fornecerem listas de produtos que possam ser elegíveis.

Por outro lado, os comentários do líder republicano sobre Jerome Powell - cuja demissão pediu na semana passada --- deixaram os investidores nervosos e, na segunda-feira, a bolsa fechou a cair mais de 2%, em parte por esse motivo.

Contudo, Trump suavizou posteriormente a sua postura, assegurando que não pretende destituir o presidente do banco central norte-americano.

Do ponto de vista empresarial, esta foi uma semana de apresentação de resultados do primeiro trimestre de várias tecnológicas, entre elas a Alphabet, empresa-mãe da Google, que registou uma subida de 1,5% depois de anunciar lucros melhores que o esperado pelos analistas, e a Intel, que aumentou o prejuízo em 115% e reviu em baixa as perspetivas para este ano perante um panorama económico marcado pela incerteza.

Outro dos resultados mais esperados era o da Tesla, detida por Elon Musk, cujos resultados líquidos recuaram 71% no primeiro trimestre, para 409 milhões de euros, depois de uma redução de 20% nas receitas do setor automóvel.

Musk, que agora dirige o Departamento de Eficiência Governamental (DOGE, na sigla inglesa), disse que irá reduzir o tempo que se dedica à entidade para prestar mais atenção à sua empresa, uma decisão que levou à subida das ações da Tesla.

