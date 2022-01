Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,24% para 34.639,27 pontos e o Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, recuava 1,32% para 13.969,56 pontos.

O índice alargado S&P 500 perdia 0,62% para 4.454,70 pontos.

No Nasdaq, as ações da plataforma de 'streaming' Netflix desciam 22,91% para 392,34 dólares, um dia após a publicação de previsões de crescimento da plataforma historicamente baixas.

Na quinta-feira, após o fecho do mercado, foi anunciado que a plataforma de 'streaming' Netflix terminou 2021 com 221,8 milhões de subscritores, um pouco abaixo dos 222 milhões esperados.

Para os primeiros três meses do ano, a Netflix prevê apenas 2,5 milhões de novos assinantes, face aos quatro milhões conquistados no mesmo período no ano passado.

O índice Nasdaq, que disparou após o início da pandemia, alcançou o seu último recorde em novembro e desde então registou um claro retrocesso, uma consequência da expectativa de uma política monetária mais dura por parte da Reserva Federal, com várias subidas das taxas de juro previstas.

No Dow Jones, destacavam-se as quedas da Disney (-5,35%) e da Boeing (-2,09%), enquanto a maior subida era a da Nike (1,30%).

Nos outros mercados, o barril de petróleo do Texas baixava para 84,70 dólares e os juros das obrigações do Tesouro a 10 anos desciam para 1,753%.

Na quinta-feira, Wall Street fechou em baixa, com descidas de 0,89% no Dow Jones e de 1,30% no Nasdaq.

EO // CSJ

Lusa/fim