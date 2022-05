Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones recuava 0,86% para 31.560,11 pontos e o Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, perdia 1,62% para 11.180,38 pontos.

O índice alargado S&P 500 descia 1,01% para 3.895,62 pontos.

Na quarta-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou em baixa, após a divulgação dos dados da inflação nos Estados Unidos, que apesar de ter abrandado em abril, ainda ficou acima do esperado, o que abre a porta a um ajustamento mais agressivo da política monetária.

O Dow Jones recuou 1,02%, o alargado S&P 500 perdeu 1,65% e o Nasdaq registou uma queda mais forte, baixando 3,18%.

Desde o máximo que registou no final de novembro, o índice tecnológico já perdeu cerca de 30%.

Hoje, todos os setores iniciaram a sessão no 'vermelho', mas o tecnológico liderava as descidas, perdendo 2,51%.

Entre as 30 cotadas do Dow Jones destacavam os ganhos da Walmart (0,93%) e as perdas da Walt Disney (-5,38%), Apple (-4,01%) e American Express (-3,98%).

Nos outros mercados, o barril de petróleo do Texas baixava para 104,46 dólares e o rendimento das obrigações do Estouro norte-americano a 10 anos desciam para 2,83%.

EO // JNM

Lusa/fim