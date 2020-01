Wall Street cai após divulgação de dados do crescimento económico dos EUA A bolsa de Nova Iorque seguia hoje em baixa no início da sessão, após ter sido indicado que crescimento da economia norte-americana abrandou para um ritmo anual de 2,3% em 2019. economia Lusa economia/wall-street-cai-apos-divulgacao-de-dados-do_5e33009decd62512786bdb44





Às 15:20 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,28% para 28.653,66 pontos e o Nasdaq perdia 0,35% para 9.242,77 pontos.

O índice alargado S&P 500 recuava 0,32% para 3.262,77 pontos.

De acordo com dados preliminares divulgados hoje pelo Departamento do Comércio, a primeira economia mundial registou em 2019 um crescimento inferior ao do ano anterior (2,3% contra 2,9%), tendo as empresas travado os investimentos num contexto de conflito comercial com a China.

No entanto, houve uma expansão do Produto Interno Bruto (PIB) acima do esperado no último trimestre.

O PIB norte-americano avançou entre outubro e dezembro a um ritmo anual de 2,1%, quando os analistas antecipavam um crescimento de 1,8%.

Na quarta-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou a sessão sem uma tendência definida e com variações pouco significativas nos três principais índices. O Dow Jones e o Nasdaq subiram 0,04%, mas o S&P 500 cedeu 0,09%.

Como já era esperado, o banco central norte-americano deixou na quarta-feira as taxas de juro inalteradas entre 1,5% e 1,75%.

