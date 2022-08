Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,13% para 32.789,04 pontos e o Nasdaq perdia 1,27% para 12.483,95 pontos.

O índice alargado S&P 500 recuava 0,17% e estava em 4.132,91 pontos.

O Departamento do Trabalho norte-americano divulga na quarta-feira o relatório sobre os preços no consumidor em julho e depois os preços no produtor no dia seguinte. Investidores e economistas aguardam a publicação destes dados para verificar se as subidas mais agressivas das taxas de juro da Reserva Federal (Fed) nos últimos meses ajudaram a controlar a inflação, que atingiu o nível mais alto em quatro décadas.

O relatório divulgado no final da semana passada sobre o emprego foi melhor do que o esperado e alguns economistas consideraram que a solidez do mercado laboral pode levar a Fed a subir de novo as taxas de juro de forma significativa na sua reunião de setembro, aumentando os receios de recessão.

A Fed já aprovou quatro subidas das taxas de juro desde o início do ano, duas das quais de 75 pontos base.

Entre as 30 empresas do Dow Jones, as que mais subiam no arranque da sessão eram a Chevron (2,42%) e a Travelers (1,42%), enquanto as maiores perdas eram as da Salesforce (-3,06%) e da Nike (-2,91%).

Nos outros mercados, o barril de petróleo do Texas subia para 91,28 dólares e o rendimento das obrigações do Tesouro a 10 anos subia para 2,80%.

EO // CSJ

Lusa/fim