Wall Street baixa após ter fixado novos máximos A bolsa de Nova Iorque negociava hoje em queda nos primeiros minutos da sessão, depois de ter fixado novos recordes na quarta-feira. economia Lusa economia/wall-street-baixa-apos-ter-fixado-novos_5e4ea53cf000f412c3b483d3





Às 14:47 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,18% para 29.295,15 pontos e o Nasdaq recuava 0,24% para 9.793,59 pontos.

O índice alargado S&P 500 baixava 0,15% e estava em 3.381,10 pontos.

Na quarta-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou em alta, com os índices tecnológico Nasdaq e o alargado S&P 500 a fixarem novos máximos, com os investidores otimistas com a redução da propagação da epidemia do novo coronavírus que surgiu na China.

O Banco do Povo Chinês (banco central) reduziu a taxa referencial para créditos de 4,15% para 4,05%, visando aliviar o impacto económico causado pelo novo coronavírus, noticiou hoje a agência oficial Xinhua.

Pequim lançou ainda dezenas de outras medidas para apoiar as empresas mais afetadas pela epidemia, incluindo empréstimos no total de 300 mil milhões de yuan (quase 40 mil milhões de euros) para as grandes empresas e alguns bancos das províncias mais atingidas, incluindo Hubei, centro do surto.

