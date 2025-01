Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average avançou 0,78%, o tecnológico Nasdaq ganhou 1,51% e o alargado S&P500 subiu 1,00%.

"Na semana passada, o mercado contraiu-se fortemente depois da publicação de números sobre o emprego melhores do que previsto. Mas hoje o sentimento no mercado mudou de forma espetacular", realçou Steve Sosnick, da Interactive Brokers.

O otimismo da praça bolsista foi atribuído à publicação de vários índices sobre o comportamento dos preços, entre os quais dos relativos ao consumidor (IPC), que sinaliza a direção que a Reserva Federal pode seguir no seu calendário de política monetária.

Para a sua próxima reunião, em 28 e 29 de janeiro, a grande maioria dos analistas prevê a manutenção da taxa de juro de referência no nível atual -- o intervalo entre 4,25% e 4,50% -, segundo o levantamento feito pela FedWatch.

"Houve uma grande mudança", uma vez que "os rendimentos obrigacionistas melhoraram claramente nos últimos dias e as ações seguiram o movimento", desenvolveu Sosnick.

O rendimento dos títulos de dívida federal a 10 anos estabeleceu-se em 4,62%, depois dos 4,61% da véspera.

Na terça-feira, chegou mesmo aos 4,79%, um máximo desde outubro de 2023.

Mas o ambiente permanece expectante com a chegada de Donald Trump à Casa Branca na segunda-feira e a perspetiva de aplicação de políticas inflacionistas, como a subida das taxas alfandegárias.

Durante a campanha eleitoral, Trump indicou que aplicar diretos alfandegários entre 10% a 20% às importações, que poderiam subir a 60% no caso das provenientes da China.

Na segunda-feira, a praça bolsista está fechada, devido ao feriado que honra Martin Luther King.

O índice VIX, que mede o nervosismo ambiente na bolsa, estava em nítida baixa desde segunda-feira, o que indica que "a perceção do risco mudou radicalmente, passando de um estado relativamente nervoso para um relativamente otimista", apontou Sosnick.

Entre as variações do dia de hoje, as plataformas de transações Coinbase e Robinhood valorizaram fortemente, em 4,92% e 4,49%, respetivamente, tal como a criadora de moeda digital Riot Platforms (+0,75%), no seguimento de informações divulgadas pela Bloomberg, segundo as quais Trump tenciona publicar um decreto que eleva as criptomoedas ao estatuto de prioridade política e dá aos seus atores uma voz no seu governo.

O artigo adianta ainda que também se concebe a criação de uma reserva estratégica nacional de bitcoins, com os ativos que o governo federal detenha nesta moeda digital.

