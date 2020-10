Pelas 15:00 de Lisboa, o Dow Jones estava a valorizar-se em 0,82%, para 27.909,80 pontos, e o tecnológico Nasdaq subia 1,31%, para 11.220,61 pontos.

Já o índice agregado Standard and Poor's 500 (S&P 500), subia 0,92% para 3.379,29 pontos.

As praças nova-iorquinas passavam assim por cima da preocupação do ingresso do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, num hospital militar, devido à contração da covid-19.

Na sexta-feira, Wall Street fechou a sessão em perda, em face da notícia da infeção de Donald Trump.

No domingo, Donald Trump disse num vídeo que estava a receber boas perspetivas por parte dos médicos, e saiu brevemente do hospital para saudar os seus apoiantes, ainda que a partir do interior de um automóvel.

O chefe de gabinete da Casa Branca, Mark Meadows, disse à imprensa que os médicos decidirão hoje se dão alta a Donald Trump, uma notícia bem recebida pelos investidores.

Entretanto, o mercado continua à espera que os legisladores republicanos e democratas cheguem a um acordo para atenuar o impacto da pandemia de covid-19 nos Estados Unidos, que está parado há meses em Washington.

