Às 15:05 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,37% para 36.008,51 pontos e o Nasdaq perdia 0,30% para 15.926,00 pontos.

O índice alargado S&P 500 também baixava 0,16% para 4.693,25 pontos.

A bolsa nova-iorquina negociava em baixa depois da divulgação dos resultados trimestrais de algumas das principais empresas do setor retalhista e dos efeitos da inflação nas suas contas.

Entre as empresas está a cadeia de supermercados Target (-4,32%), que disse que iria absorver o aumento dos custos para que estes não cheguem ao consumidor.

Os dados mais recentes sugerem que os consumidores norte-americanos continuaram a gastar em outubro, apesar de os preços mais elevados, o que se refletiu num aumento das vendas a retalho.

Entre as 30 empresas listadas na Dow Jones, a Visa caía 5,33%, depois de a Amazon ter hoje dito aos seus clientes no Reino Unido que deixará de aceitar pagamentos com cartões de crédito Visa em 2022, atribuindo a decisão às suas "taxas elevadas".

De igual forma baixavam também Travelers (-1,24%), Caterpillar (-1,06%) e Goldman Sachs (-0,93%).

As subidas eram lideradas pela construtora Boeing (2,02%), que recebeu da companhia aérea indiana Akasa Air uma encomenda de vários aviões 737 MAX, num negócio avaliado em cerca de 9.000 milhões de euros (7,96 mil milhões de euros).

Home Depot (1,46%), Apple (1,09%) e Walmart (0,91%) eram outras empresas que também se encontravam 'no verde'.

Noutros mercados, o petróleo do Texas caiu para 79,95 dólares por barril e as Obrigações do Tesouro desceram 1,632%. O ouro era negociado a 1.867 dólares a onça.

A bolsa de Nova Iorque terminou em alta na terça-feira, com o Dow Jones a subir 0,15% para 36.142,22 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.432,22 pontos, registado em 08 de novembro.

O Nasdaq fechou a valorizar-se 0,76% para 15.973,86 pontos, contra o atual máximo, de 15.982,36 pontos em 08 de novembro.

