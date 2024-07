Pelas 15:00 em Lisboa, o S&P 500 subia 0,17% e o Nasdaq avançava 0,23% e o Dow Jones progredia 0,28%.

Na quarta-feira, as ações das tecnológicas registaram o seu pior dia desde 2022, sobretudo as empresas de semicondutores ('chips'), prejudicadas por possíveis tensões comerciais com a China, mas estabilizaram quando a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), um peso pesado da indústria, reportou um crescimento mais forte dos lucros no último trimestre do que os analistas esperavam.

As ações da TSMC negociadas nos Estados Unidos subiram 2%, um dia depois de terem perdido 8%.

As grandes empresas de 'chips' dos EUA também recuperaram, incluindo a Nvidia, que subiu 1,9%, recuperando parte da queda de 6,6%, tendo sido a força individual mais forte a empurrar para cima o S&P 500.

Wall Street espera que a economia se mantenha estável, nem tão 'quente' que exerça pressão ascendente sobre a inflação, nem tão 'fria' que entre em recessão.

Os investidores esperam que a Reserva Federal (Fed) comece a cortar as taxas de juro em setembro, depois de as ter elevado ao nível mais alto em mais de duas décadas para conter a inflação.

