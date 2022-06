Cerca das 15:00 (hora de Lisboa), o Dow Jones cai 0,66% para 30.329,44 pontos, o S&P 500 recua 0,65% para 3.740,31 pontos e o tecnológico Nasdaq perde ligeiramente 0,08% para 11.060,68 pontos.

A bolsa norte-americana está a ser pressionada pelas quedas das empresas de energia, que registam as maiores perdas, com o petróleo a cair mais de 5%.

O preço do petróleo Bruto WTI perde 5,84% para 103,12 dólares, enquanto o Brent recua 5,23% para 108,65 dólares.

De acordo com a imprensa norte-americana, o presidente norte-americano, Joe Biden, poderia pedir hoje ao Congresso que dê 'luz verde' a uma suspensão de três meses do imposto federal de 18,4 centavos sobre a gasolina e pedir aos Estados que suspendam as taxas de combustível.

Desde que a guerra na Ucrânia começou há quase quatro meses, os preços da energia subiram e permaneceram perto de níveis historicamente altos.

Os investidores estão ainda expectantes sobre o discurso do presidente da Reserva Federal norte-americana (Fed), Jerome Powell, sobre o relatório semestral de política monetária à Comissão sobre banca, habitação e assuntos urbanos do Senado.

AAT // JNM

Lusa/Fim