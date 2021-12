Os resultados definitivos da sessão indicam que o seletivo Dow Jones Industrial Average subiu 0,60%, para 35.970,99 pontos, o S&P500 progrediu 0,95%, para as 4.712,02 unidades, e o tecnológico Nasdaq valorizou 0,73%, para as 15.630,60.

Os investidores estiveram à espera, com muita atenção, do número do IPC relativo a novembro, que foi publicado antes da abertura da sessão, e que atingiu 6,8% em termos anuais, o que foi o valor mais elevado em 39 anos.

Muito elevado, este índice saiu, não obstante, conforme as expectativas dos economistas e não perturbou os investidores.

"Enquanto as coisas saírem de acordo com as previsões, os investidores já tiveram tempo de as digerir" antes da publicação, realçou Art Hogan, da National Securities.

Conselheiro em gestão na Global Investments, Tom Martin sublinhou, por seu lado, que "as grandes capitalizações comportaram-se bem, em especial nos setores de crescimento", o que fez com que os índices subissem.

