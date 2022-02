De acordo com a autoridade estatística, "no conjunto do ano 2021, o índice de volume de negócios nos serviços aumentou 10,5%, após a redução de 15,7% registada em 2020".

Em dezembro, aquele índice desacelerou 6,8 pontos percentuais, para uma variação homóloga nominal de 16,8%, mas no conjunto do quarto trimestre de 2021, o índice de volume de negócios nos serviços registou uma subida de 18,6% face ao mesmo período de 2020 (11,8% no trimestre anterior).

"Esta variação continuou a refletir em larga medida um efeito de base, dado que a comparação incide em meses de 2020 ainda afetados pela pandemia, muito em particular no transporte aéreo, alojamento, restauração e outras atividades relacionadas com o turismo", apontou o INE.

Em dezembro, todas as secções apresentaram variações homólogas positivas, com destaque para o alojamento, restauração e similares, que abrandaram significativamente, passando de uma variação homóloga de 74%, em novembro, para 43,5%.

O alojamento apresentou uma variação de 97,3% (213,1% no mês precedente) e a restauração e similares cresceu 33,5% (53,2% em novembro), no entanto, comparativamente com dezembro de 2019, o índice desta secção é ainda inferior em 16,6%.

O comércio por grosso, comércio e reparação de veículos automóveis e motociclos apresentou o maior contributo (6,7 pontos percentuais) para a variação do índice, originado pela taxa de variação homóloga de 11,1% (18,8% em novembro).

Também os transportes e armazenagem, com uma variação de 36,8% (37,4% no período anterior), deram um contributo de 4,4 pontos percentuais.

O INE destacou ainda os transportes aéreos, que, em dezembro, continuaram o processo de recuperação, registando uma taxa de variação homóloga de 136,8%, mais 31 pontos percentuais do que em novembro.

Ainda assim, o índice deste segmento é 13,5% inferior a dezembro de 2019.

Em dezembro de 2021, três secções ainda permaneciam em patamares inferiores a fevereiro de 2020, o último mês antes do início da pandemia de covid-19: o alojamento, restauração e similares, as atividades de consultoria científicas, técnicas e similares e as atividades administrativas e dos serviços de apoio.

Já os índices de emprego, de remunerações e de horas trabalhadas ajustado de efeitos de calendário, registaram, em dezembro, variações homólogas de 3,9%, 4,3% e 2,5%, respetivamente (3,1%, 4,4% e 2,7% em novembro, pela mesma ordem).

No conjunto do ano passado, aqueles índices registaram taxas de variação média anual de -1,6%, 2,2% e 0,1%, respetivamente (-5,8%, -4,7% e -12,8% em 2020).

MPE // EA

Lusa/Fim