Na nota, a APB referiu que decorreu hoje a sua assembleia-geral "na qual foi aprovado o Relatório e Contas relativo ao exercício de 2020 e eleitos os novos órgãos sociais para o mandato do triénio 2021-2023".

"Nessa eleição, Vítor Bento foi designado, por unanimidade, presidente da direção" adiantou a APB, destacando que "sucede a Fernando Faria de Oliveira que desempenhou as funções de Presidente da APB entre 2012 e 2020".

A associação informou que Vítor Bento "é licenciado em Economia pelo ISEG, Mestre em Filosofia pela Faculdade de Ciências Humanas, da Universidade Católica Portuguesa, doutorado em Estudos Estratégicos pelo ISCSP e certificado em Corporate Governance pelo INSEAD". Quanto à sua atividade profissional, "a posição mais recente foi de Presidente do Conselho de Administração da SIBS e é atualmente membro do Conselho Superior da Universidade Católica e Professor Catedrático convidado do ISCSP, da Universidade de Lisboa".

O gestor foi ainda presidente do Novo Banco, depois da resolução do BES.

Citado na mesma nota, Vítor Bento disse estar "ciente dos múltiplos desafios com que o setor está confrontado" e garantiu que irá colocar "empenho na superação desses desafios e no reconhecimento social do enorme contributo da banca para o progresso económico e o bem-estar da sociedade".

"Não será fácil suceder ao Engenheiro Faria de Oliveira, que liderou exemplarmente a Associação nos últimos nove anos, mas sei que posso contar, quer com toda a direção, quer com a qualidade dos colaboradores que integram a associação", acrescentou.

"Agradeço aos associados da APB a confiança depositada. Foi uma honra e um privilégio ser membro da direção da APB durante uma década difícil", disse, por sua vez, Faria de Oliveira, destacando que "Vítor Bento é a pessoa certa para liderar a associação, num contexto que obriga a olhar o futuro com enorme visão estratégica".

