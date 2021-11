Utilizadores do comércio eletrónico aumentam para 40,4% em 2021, sobretudo mulheres -- INE

As encomendas pela internet aumentaram 5,2 pontos percentuais em 2021, com 40,4% das pessoas dos 16 aos 74 anos a recorrer ao comércio eletrónico, com um crescimento mais expressivo no caso das mulheres, divulgou hoje o INE.