De acordo com o Relatório dos Sistemas de Pagamentos, hoje divulgado, apesar do menor uso dos cheques, em 2019 "ainda representaram 16% do total do SICOI", o Sistema de Compensação Interbancária, ou seja, 83,8 mil milhões de euros.

Em média, cada cheque emitido tinha 3.276 euros.

Este instrumento continua a ser sobretudo utilizado por empresas (61% do total).

Quanto aos cheques devolvidos, também desceram em 2019 (14,6%), acompanhando a redução de uso de cheques, sendo o principal motivo a insuficiência de provisões.

Em 31 de dezembro, havia 14.596 entidades na lista de utilizadores de cheque que oferecem risco.

