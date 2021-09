Na cerimónia de assinatura do acordo, que decorreu no Consulado-geral de Portugal em Macau e Hong Kong, conduzida apenas em inglês, foi sublinhado que o programa de estudos prevê que os alunos tenham também a oportunidade de desenvolver as suas competências na área da língua portuguesa aplicada à economia.

O diretor da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra afirmou que a parceria com a Universidade Cidade de Macau a partir do próximo ano letivo corresponde à ideia de uma "cooperação ambiciosa".

Num discurso feito a partir de Coimbra, Álvaro Garrido destacou o foco pluridisciplinar da Escolas de Estudos Avançados no desenvolvimento e qualificação do ensino pós-graduado na faculdade.

Já o diretor da Faculdade de Economia da Universidade Cidade de Macau, Adrian Cheung, mostrou-se otimista em relação à parceria agora formada, mas ao mesmo tempo esperançado que no futuro seja possível reforçar a cooperação, de alunos e na área de investigação, entre as duas instituições.

O cônsul-geral, Paulo Cunha-Alves, elogiou "o compromisso das duas instituições", assim como o resultado final traduzido no programa conjunto, e salientou que a iniciativa acaba por reforçar as relações académicas entre Macau e a China.

