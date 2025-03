UNITA defende "suspensão imediata" da subida do preço do gasóleo em Angola

Luanda, 25 mar 2025 (Lusa) -- A UNITA (oposição) pediu hoje a suspensão imediata da subida do preço do gasóleo em Angola, considerando que a medida terá reflexos negativos na vida das famílias e empresas e demonstra o "descaso do executivo" com o povo.