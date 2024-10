"O Inquérito Multiobjetivo Contínuo do segundo trimestre de 2024 permitiu estimar que 41.852 jovens de 15 a 35 anos estavam sem emprego e fora do sistema de ensino ou formação, representando 24,5% do total dos jovens nesta faixa etária", anunciou hoje o INE numa nota informativa.

O sexo feminino é o mais prejudicado: quando inquiridas apenas mulheres, a percentagem sobe para 27,4%, sendo de 21,8% entre homens.

O meio rural é também o mais desfavorecido, com a percentagem a saltar para 29% de população naquelas condições, face a 20,9% no meio urbano.

O estudo do INE analisou também a faixa etária entre 15 e 24 anos, um indicador seguido no âmbito da meta número oito dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), criados pelas Nações Unidas, que promove o trabalho digno e crescimento económico.

Neste caso, a proporção de jovens sem emprego e fora do sistema de ensino ou formação "foi de 23%, equivalente a 18.928 jovens" -- superior entre as mulheres (23,9%), em relação aos homens (22,2%).

O Inquérito Multiobjetivo Contínuo (IMC) é um inquérito que tem como principais objetivos recolher informações demográficas, sociais e económicas da população, assim como sobre as condições de vida dos agregados familiares.

Desde 2011, o IMC é realizado no quarto trimestre de cada ano, com recolha durante os meses de novembro a dezembro, à exceção de 2019 e 2024: este ano, já se realizou uma primeira recolha no 2.º trimestre e a segunda recolha será feita no 4.º trimestre.

