No final da reunião com o Governo, o secretário-geral da UGT defendeu que "que há boas perspetivas" nas negociações com o Governo no que toca ao acordo de rendimentos, mas subinha que a proposta entregue hoje pelo Governo ainda pode ser melhorada e que ainda será analisada pelo secretário-nacional da central sindical.

Mário Mourão considera que a subida do salário mínimo nacional para 870 euros em 2025 é um "boa esforço" e enalteceu também a preocupação do executivo com os salários médios.

Por sua vez, a CGTP considera que a subida do salário mínimo nacional para 870 euros em 2025 fica "muito aquém" do desejado, insistindo que a retribuição mínima passe para mil euros. E insiste que é preciso "romper com a política de baixos salários".

JMF // MSF

Lusa/Fim