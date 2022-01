Em declarações à chegada de uma reunião de ministros dos Negócios Estrangeiros da UE, em Bruxelas, que volta a ter como assunto em destaque na agenda a tensão na fronteira da Ucrânia com a Rússia, o Alto Representante da União para a Política Externa e de Segurança, questionado sobre a decisão de Washington de ordenar a retirada das famílias dos diplomatas dos Estados Unidos colocados em Kiev, comentou que não se deve "dramatizar".

Recordando que o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Anthony Blinken, vai participar hoje, por videoconferência, na discussão sobre a situação de segurança na Ucrânia, Josep Borrell disse que essa será uma oportunidade de o secretário de Estado norte-americano explicar aos 27 a razão desse anúncio, que, nesta fase, a UE não pensa seguir.

"Blinken vai explicar-nos a razão desse anúncio. Nós não vamos fazer o mesmo, pois não temos razões especificas para tal. Penso que não devemos dramatizar. Enquanto as negociações prosseguirem, e elas estão a prosseguir, não creio que tenhamos de deixar a Ucrânia. Mas talvez Blinken tenha mais informação para partilhar connosco", declarou o dirigente espanhol.

Insistindo que a União Europeia tem mantido com os Estados Unidos "uma forte coordenação", e que, "durante todo o processo, a UE tem estado em contacto próximo e em grande coordenação com os Estados Unidos, sendo informada antes, durante e depois dos encontros" que os norte-americanos têm mantido em busca de uma solução negociada e pacífica com Moscovo, Borrell reiterou que os 27 não equacionam nesta altura ordenar a retirada dos familiares do seu pessoal diplomático em Kiev, "a não ser" que Blinken tenha nova informação "que justifique" essa medida.

Relativamente às sanções que a União está a preparar para responder a uma eventual "agressão" da Rússia contra a Ucrânia, o Alto Representante adiantou que "nada de concreto vai ser aprovado hoje, porque há um processo, que está em curso", e não é o momento ainda de "anunciar quaisquer medidas concretas", que serão sempre coordenadas com os "aliados".

Borrell reafirmou que, nesta matéria, os 27 têm dado mostras de "uma unidade sem precedentes", rejeitando quaisquer diferenças, designadamente com a Alemanha, alegadamente menos adepta de sanções contra Moscovo que possam ter consequências económicas para o bloco europeu.

Os chefes de diplomacia da União Europeia, entre os quais o ministro Augusto Santos Silva, discutem hoje a tensão no Leste da Europa, à luz do conflito entre Ucrânia e Rússia, num Conselho, em Bruxelas, no qual participará por videoconferência o chefe da diplomacia norte-americana, Anthony Blinken.

A reunião ocorre poucas horas depois de a administração norte-americana ter ordenado que as famílias dos diplomatas dos Estados Unidos colocados em Kiev abandonem a Ucrânia, "devido à ameaça persistente de uma operação militar russa", anunciou no domingo à noite o Departamento de Estado.

O pessoal local e o pessoal não-essencial podem deixar a embaixada se desejarem, e os cidadãos norte-americanos residentes na Ucrânia "devem agora considerar" deixar o país em voos comerciais ou por outros meios de transporte, acrescenta o comunicado do Departamento de Estado norte-americano.

"A situação de segurança, especialmente ao longo das fronteiras ucranianas, na Crimeia ocupada pela Rússia e na região de Donetsk, controlada pela Rússia, é imprevisível e pode degradar-se a qualquer momento", refere a nota de imprensa.

