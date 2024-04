Em declarações aos jornalistas após um encontro com o Presidente de Angola, João Lourenço, na residência oficial do primeiro-ministro, em São Bento, Luís Montenegro garantiu que a cooperação entre os dois países e povos "vai manter-se".

"Tive ocasião de dar ao senhor Presidente de Angola uma panorâmica das nossas intenções, do Governo de Portugal, de manter este percurso de relação próxima entre os nossos governos em muitas áreas: da cultura à educação, às relações económicas, que temos todo o interesse em aprofundar", salientou.

O chefe do executivo português disse que é intenção dos dois países realizar em Lisboa, nos próximos meses, uma reunião da Comissão Mista Intergovernamental Portugal-Angola, para "dar sequência ao programa estratégico de cooperação" e "aprofundar as relações comerciais" entre os dois países, garantindo "mais intensidade nas atividades" das empresas angolanas e portuguesas.

"Nós hoje temos muitas empresas portuguesas a atuarem em áreas prioritárias, estratégicas em Angola: no setor agroalimentar, têxtil, farmacêutico, turístico, na construção, nas energias renováveis, em áreas tecnológicas, e temos muito interesse em continuar a trilhar esse caminho comum", indicou.

Montenegro disse que o Governo tem "todo o interesse" em consolidar essas posições "num quadro não só bilateral, mas também multilateral".

"Desse ponto de vista, terei ocasião de continuar com o senhor Presidente João Lourenço a interagir, cooperando com Angola no quadro da relação de Angola com a União Europeia, no quadro da CPLP, das Nações Unidas e do G20, já que ambos fomos convidados pelo Brasil para poder, neste ano, precisamente participar nos trabalhos do G20", frisou.

