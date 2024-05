Em comunicado divulgado hoje, a Premier League explicou que o Comité de Recurso, um órgão independente do organismo, confirmou o castigo, mantendo assim o emblema de Nottingham na luta pela manutenção no principal escalão inglês.

Isto significa que a formação de Nuno Espírito Santo, que conta no plantel com os compatriotas Nuno Tavares e Rodrigo Ribeiro, continua no 17.º posto a somar 29 pontos, três acima do Luton Town, 18.º e já em lugar de descida ao 'Championship'.

Caso a decisão da Premier League tivesse sido anulada, o Forest podia já hoje festejar a continuidade na prova.

O Nottingham Forest, um histórico do futebol inglês, foi punido em março com a dedução de quatro pontos por ter violado os regulamentos do lucro e sustentabilidade, ao ultrapassar o limite de perdas em 34,5 milhões de libras (cerca de 40 milhões de euros).

Até final da Premier League, a equipa de Espírito Santo recebe o Chelsea e fecha a época no campo do Burnley, penúltimo classificado.

