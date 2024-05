O gigante automóvel obteve receitas líquidas de 1.585 milhões de euros, uma subida de 10,9% em relação ao trimestre anterior e entregou 3.560 veículos, um valor "praticamente inalterado em relação ao primeiro trimestre do ano passado", disse a empresa em comunicado.

"O início do ano foi muito positivo: as receitas e os lucros registaram um crescimento de dois dígitos com entregas estáveis. Isto foi conseguido através de um mix de produtos e países ainda mais forte", afirmou o fabricante.

O lucro operacional bruto (EBITDA) foi de 605 milhões de euros, um aumento de 12,7% em relação ao ano anterior, enquanto o lucro operacional líquido (EBIT) foi de 442 milhões de euros, um aumento de 14,8%.

As receitas no setor automóvel e de peças foram de 1.382 milhões de euros, um aumento de 11,4% devido ao "mix de produtos e geográfico mais rico e à maior contribuição da personalização".

Entretanto, as receitas comerciais relacionadas com o patrocínio e outras receitas comerciais com a marca foram de 145 milhões de euros, refletindo também um aumento de 11,2%, parcialmente "compensado pelo posicionamento mais fraco no campeonato de Fórmula 1 de 2023 em comparação com 2022".

No dia 31 de março deste ano, a Ferrari registou pela primeira vez uma posição de caixa industrial líquida de 38 milhões de euros, em comparação com um endividamento industrial líquido de 99 milhões de euros em 31 de dezembro de 2023, um valor que também reflete a recompra de ações próprias no valor de 136 milhões de euros.

