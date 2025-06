A demissão do almirante, antigo diretor do departamento de trabalho político da CMC, que supervisiona o Exército Popular de Libertação do país, foi aprovada pelo comité permanente do Assembleia Popular Nacional (APN, parlamento), informou na sexta-feira a agência de notícias oficial Xinhua, sem fornecer mais detalhes.

O almirante foi visto em público pela última vez a 07 de outubro, quando participou nas celebrações do 70.º aniversário do Corpo de Produção e Construção de Xinjiang, uma organização militar criada para aquela região chinesa.

O exército da China esteve no centro de vários escândalos de corrupção nos últimos anos, que levaram à queda dos dois anteriores ministros da Defesa, bem como de altos funcionários ligados à Força de Foguetes, da qual depende o programa nuclear da China.

Também o general He Weidong, o segundo mais alto responsável das Forças Armadas chinesas, não aparece em público desde março.

Em abril, o Financial Times escreveu que o Presidente da China, Xi Jinping, destituiu He, na primeira demissão de um general nesse cargo em 60 anos.

O The Washington Time referiu que o general está a ser investigado por corrupção, apesar de não existirem provas públicas que o liguem a qualquer delito.

