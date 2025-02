A informação foi avançada pela governante na sessão de encerramento do Encontro das Casas Açorianas -- Associação de Turismo em Espaço Rural, que terminou no sábado, na ilha de São Jorge, subordinado ao tema "Não perca o Rumo".

Berta Cabral adiantou que, em 2024, "no Turismo em Espaço Rural, fechou-se o ano com 244 estabelecimentos licenciados, representando um total de 2.003 camas", o que significou "um crescimento de 14% no número de camas".

Em 2024, o Turismo em Espaço Rural representou cerca de 186.396 dormidas, ou seja, mais de 25% face a 2023 e superior ao do Alojamento Local (17,3%) e ao da Hotelaria Tradicional (7,9%).

Neste caso em particular, a secretária regional do Turismo, citada numa nota divulgada pelo executivo açoriano (PSD/CDS-PP/PPM), destacou o facto de mais de 83% destas dormidas terem sido de hóspedes estrangeiros.

"Excetuando o Corvo, todas as ilhas do arquipélago oferecem esta tipologia de alojamento, valorizando cada uma das nossas parcelas de território e potenciando a disseminação das receitas geradas", frisou, considerando que o turismo rural "é uma oportunidade de negócio", potenciando projetos "diferenciadores", criando postos de trabalho e diversificando "as fontes de rendimentos dos agricultores, através do agroturismo".

O Turismo em Espaço Rural "é uma componente essencial da oferta turística do arquipélago, promovendo um contacto autêntico e sustentável entre os visitantes e a identidade rural das ilhas", acrescentou.

Berta Cabral voltou a destacar os resultados recém-publicados pelo Serviço Regional de Estatística relativos à atividade turística em 2024, que apontam que, pela primeira vez, os Açores ultrapassaram as 4,2 milhões de dormidas e os 187 milhões de euros nas receitas totais da hotelaria.

Sublinhou que 2024 "foi um verdadeiro ano de Ouro no turismo dos Açores, porque este setor já representa cerca de mil milhões de euros na economia (20% do VAB, 17% do emprego e 17% do PIB)".

Realçando que os Açores são o único arquipélago do mundo certificado com o Nível Ouro de Destino Sustentável pela Earth Check, vincou que este reconhecimento mundial "reforça a responsabilidade de manter um equilíbrio entre a atividade turística e a preservação do meio ambiente", considerando que o turismo rural "tem um papel fundamental neste equilíbrio".

Berta Cabral defendeu que é essencial continuar a investir na qualidade e na especialização da oferta do TER, cuja consolidação passa pela formação de profissionais, implementação de boas práticas ambientais e promoção de experiências diferenciadoras.

