Em comunicado, a GNR explicou que os suspeitos, com idades entre os 30 e os 42 anos, foram detidos por militares do Comando Territorial de Évora pela prática do crime de roubo com recurso a arma de fogo.

Fontes da Guarda já tinham dito à agência Lusa, ao longo da manhã, que o assalto tinha acontecido "muito perto das 09:00", já com o banco em funcionamento, envolvendo três homens encapuzados, um deles armado, que fugiram numa viatura.

De acordo com o comunicado, a GNR recebeu uma denúncia de roubo na dependência bancária, com recurso a arma de fogo, e efetuou diligências que permitiram apurar que os suspeitos tinham ido para Reguengos de Monsaraz.

"Os indivíduos abandonaram a viatura utilizada na fuga e seguiram em fuga apeada", acrescentou, referindo que graças à "rápida resposta do dispositivo policial", os militares conseguiram localizar, intercetar e deter os três suspeitos.

A totalidade dos cerca de 15 mil euros roubados foi recuperada, bem como apreendidos os objetos utilizados na prática do ilícito, como uma arma de 'airsoft', utilizada para simular uma arma de fogo, e artigos de vestuário utilizado durante o crime.

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos serão remetidos ao Tribunal Judicial de Évora.

Esta ação contou com o reforço dos militares dos Núcleos de Investigação Criminal de Reguengos de Monsaraz e de Évora, das subunidades territoriais do Comando Territorial de Évora.

Também militares do Destacamento de Intervenção de Évora, do Grupo de Intervenção de Operações Especiais e do Grupo de Intervenção Cinotécnico, ambos da Unidade de Intervenção, estiveram envolvidos na operação.

Face à natureza do crime, os detidos serão entregues à Polícia Judiciária (PJ), que irá prosseguir com as diligências subsequentes, acrescentou a GNR.

RRL // JLG

Lusa/Fim