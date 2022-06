Com o seu acórdão hoje proferido, o Tribunal Geral da União Europeia (UE) anula integralmente a decisão da Comissão, que, em 24 de janeiro de 2018, aplicou uma multa por abuso de posição dominante no mercado mundial dos 'chipsets' compatíveis com a norma Long Term Evolution (LTE) e o período da infração foi de fevereiro de 2011 a setembro de 2016.

A decisão baseia-se, por um lado, na verificação de diversas irregularidades processuais que afetaram os direitos da defesa da Qualcomm e, por outro, numa análise dos efeitos anticoncorrenciais dos pagamentos a título de incentivo", segundo um comunicado de imprensa da instituição.

