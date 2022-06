"A circulação esteve interrompida por cerca de quatro meses, devido aos efeitos de fortes chuvas e do ciclone Ana", mas foi retomada este mês e está ativa, lê-se em comunicado.

As intempéries do primeiro trimestre provocaram "o desabamento da ponte ferroviária de Mauzi, no troço entre Nkaya e Limbe, no Maláui", justifica.

Com a reabertura do troço, a Nacala Logistics espera retomar as 45 mil toneladas mensais transportadas entre o porto de Nacala a Maláui, nos dois sentidos.

A linha inclui um sistema de monitorização de carga em contentor através do qual é possível acompanhar à distância o decorrer das operações de transporte.

Grãos, fertilizantes, clínquer e combustíveis estão entre as mercadorias transportadas.

O transporte de mercadorias surgiu como serviço adicional para a linha de mil quilómetros construída com o propósito de escoar parte da produção de carvão de Tete, interior de Moçambique.

