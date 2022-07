Os aviões vão ser disponibilizados em entregas faseadas, a partir de 2023 e durante o ano de 2024, em alinhamento com as encomendas feitas pela ALC à construtura Airbus, devendo cinco deles ser entregues entre janeiro-julho de 2023.

Questionada pela Lusa, a TAAG escusou-se a avançar o valor do contrato "por ser matéria contratual e de negociação entre as partes".

Segundo um comunicado da empresa, a transportora aérea angolana continua a executar o plano de crescimento da frota -- que incorpora, pela primeira vez, Airbus na operação -- e prevê uma poupança na ordem dos 30% em combustíveis (face aos modelos Boeing 737 em rotas de longo curso) - e uma redução do custo de operação em 20% a nível global.

"No âmbito da 'angolanização' e transferência de 'know-how', as aeronaves Airbus A220-300 serão pilotadas por quadros angolanos, bem como a gestão da manutenção será feita por equipas locais", acrescenta a TAAG.

No mês passado, a TAAG tinha celebrado um acordo em regime de 'wet lease' com a companhia aérea HiFly para alugar um Airbus A330 que irá operar na rota Luanda-Lisboa-Luanda por um período de três meses, com efeitos a partir de 15 de junho.

O 'wet lease' é um contrato em que uma companhia aérea disponibiliza o avião e a tripulação, efetua a manutenção e suporta o seguro do avião, em troca do pagamento pelas horas operadas por parte da companhia

Esta decisão coincide com o trabalho de manutenção que está a decorrer e que a TAAG está a realizar em parte da sua frota internacional, nomeadamente o modelo Boeing 777-300ER, permitindo a continuidade e regularidade da operação na ligação Luanda-lisboa, uma rota preferencial e das que regista maior volume de tráfego.

Atualmente, a frota TAAG é composta por 21 aeronaves, nomeadamente, pelos modelos Dash 8-Q400 (seis aeronaves), Boeing 737-700 (sete aeronaves) Boeing 777-200 (três aeronaves) e Boeing 777-300 (cinco aeronaves).

RCR // JH

Lusa/fim