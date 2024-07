Junho foi o primeiro mês em que a companhia aérea irlandesa conseguiu ultrapassar os 19 milhões de passageiros, já que a última vez que esteve perto desse número foi em agosto do ano passado, quando transportou 18,9 milhões de pessoas, indicou a empresa em comunicado.

A taxa de ocupação foi de 95% em junho passado, igual ao mesmo mês do ano de 2023.

No primeiro semestre de 2024, um total de 188 milhões de pessoas viajaram com a Ryanair, um aumento de 9% face ao mesmo período do ano anterior, enquanto a taxa de ocupação foi de 94%, idêntica à do período homólogo.

