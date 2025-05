"Como habitualmente, o certame mantém a aposta em expositores de elevada qualidade e espaços de restauração que ofereçam aos visitantes a possibilidade de usufruírem de uma oferta gastronómica variada, com os produtos regionais a manterem o protagonismo", explicou o município de Vila Velha de Ródão.

A autarquia volta a apostar na promoção dos produtos e produtores locais que passam pelo Espaço Terras de Oiro, onde os 'showcookings' ao vivo com 'chefs' nacionais vão continuar a ser presença assídua.

Tony Carreira, Plutónio, Biacaboz, Dino D'Santiago, Hybrid Theory -- The Linkin Park Tribute Show, Custódio Castelo, Forever 80's e DJ Kamala estão entre os nomes que garantem a animação musical durante os três dias do certame.

A Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão vai manter a oferta de transporte gratuito para a Feira dos Sabores do Tejo, entre o concelho de Castelo Branco e Vila Velha de Ródão, e será reforçada e alargada às freguesias do concelho.

"O objetivo é garantir a segurança e conforto dos visitantes e contribuir para um ambiente mais limpo e saudável, através da redução da emissão de gases poluentes".

Nos dias 27, 28 e 29 de junho, a cultura, a gastronomia, o artesanato, o turismo e as atividades económicas voltam a estar em destaque no evento, que se assume como uma montra do melhor que a região tem para oferecer.

A entrada na Feira de Sabores do Tejo continua a ser gratuita, mas para aceder ao recinto do evento, que será vedado, é necessário a apresentação de uma pulseira, que pode já ser reservada no sítio da Internet em www.feiradossaboresdotejo.pt.

