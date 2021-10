O Titan, peça única de arqueologia industrial construída em 1888 para suportar a construção do Porto de Leixões, foi desmantelado em 2013 devido ao seu elevado estado de degradação.

Este grande guindaste de ferro, único em todo o mundo, tinha a capacidade de levantamento de 50 toneladas de pedra.

"Vamos devolver a Matosinhos e a todo o seu litoral aquela que é uma memória paisagística da nossa costa", afirmou o administrador da APDL, Nuno Araújo, aquando da apresentação do projeto de recuperação em novembro de 2020.

O valor patrimonial do Titan é "inegável" e, por isso, será visitável por todos num percurso que se pretende que integre os passeios das famílias, as visitas das escolas e as rotas dos turistas, sublinhou, na ocasião.

A cerimónia de inauguração, que se integra nas comemorações do Dia do Porto de Leixões que se assinalam no próximo fim de semana, contempla ainda exposições fotográficas e filmes que contam a história da reconstrução do Titan.

No decorrer das obras, as pessoas puderam assistir a todo o processo através da página de Facebook "Titan -- o Renascer", criada em exclusivo para o projeto de restauro.

