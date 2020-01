Timor-Leste e Austrália acordam "reforçar a cooperação" bilateral Timor-Leste e a Austrália acordaram hoje "reforçar a cooperação e explorar oportunidades para trabalhar em conjunto em fóruns regionais e internacionais", no âmbito de um encontro entre altos representantes das diplomacias dos dois países, anunciou o governo timorense. economia Lusa economia/timor-leste-e-australia-acordam-reforcar-a_5e2ed174f000f412c3a90af6





A Austrália comprometeu-se a "alinhar os seus investimentos com as prioridades de Timor-Leste, no desenvolvimento económico, mobilidade do trabalho, capital social e infraestruturas transformadoras", segundo um comunicado divulgado pelo Ministério timorense dos Negócios Estrangeiros, que acolheu a reunião.

As partes saudaram ainda a entrada em vigor do tratado das fronteiras marítimas permanentes e reiteraram o compromisso com o "desenvolvimento oportuno" do campos de gás natural do Greater Sunrise, no offshore timorense.

Timor-Leste continua a procurar investidores para o arranque definitivo do projeto do Greater Sunrise - o maior investimento de sempre do Governo timorense, que já utilizou 650 milhões de dólares do fundo petrolífero para comprar uma participação maioritária no consórcio que vai realizar o componente de 'upstream' do projeto.

