De acordo com o histórico de um relatório da execução orçamental do primeiro trimestre deste ano, do Ministério das Finanças, a Contribuição Turística, cobrada por cada pernoita em unidades hoteleiras do país, rendeu 317 milhões de escudos (2,8 milhões de euros) nos três primeiros meses de 2018, tendo caído no ano seguinte para 280 milhões de escudos (2,5 milhões de euros), no mesmo período.

No primeiro trimestre de 2020, essa receita voltou a descer, para 244 milhões de escudos (2,2 milhões de euros), o que representa apenas 19,4% do total que o Governo previa arrecadar, com esta receita, em todo o ano, estimado em 1.258 milhões de escudos (11,4 milhões de euros).