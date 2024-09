A inflação permanece há 36 meses acima da meta de 2%, fixada pelo Banco do Japão (BoJ, sigla em inglês) há mais de dois anos, de acordo com o Gabinete de Estatísticas do Ministério dos Assuntos Internos e Comunicações japonês.

Os preços dos géneros alimentícios, excluindo os alimentos frescos devido à elevada volatilidade, aumentaram 2,9% em termos homólogos, mais 0,3 pontos percentuais do que em julho.

Um dos maiores aumentos foi sentido no custo dos cereais (6,5%).

Os custos da energia dispararam 15%, com subidas da eletricidade (26,2%) e do gás (11,1%), ao contrário dos preços dos outros combustíveis, incluindo os combustíveis para automóveis, que caíram 0,7% em termos homólogos.

Os preços das atividades de lazer e entretenimento subiram em agosto, em média 4,8% em termos anuais, com um aumento de 6% nos serviços ligados a esta indústria.

O consumo no arquipélago tem sido fraco desde o início de 2022, tanto devido à inflação como à fraqueza do iene, acentuada pela política de taxas de juros baixos do banco central do Japão, fatores que enfraqueceram o poder de compra das famílias.

Em junho, o Governo japonês lançou uma campanha de redução de impostos para tentar combater a inflação, que se situou em 2,7% em julho, em termos homólogos.

O BoJ aumentou a taxa referência no final de julho, mas alertou que a política monetária ia estar condicionada pela estabilização da inflação na ordem dos 2%.

A economia do Japão cresceu 0,7% no segundo trimestre do ano em comparação com o período anterior, anunciou, já este mês, o Governo nipónico, numa revisão em baixa do valor preliminar, que era de 0,8%.

De acordo com a anterior estimativa, divulgada no início de julho, o produto interno bruto (PIB) do Japão, a terceira maior economia do mundo, tinha contraído 0,7% entre janeiro e março.

