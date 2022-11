O dado registado no trimestre móvel de agosto a outubro indicou um recuo de 0,8 pontos percentuais face ao período de maio a julho de 2022, sendo o menor desde 2014 quando o desemprego atingia 9,1% da população brasileira economicamente ativa, e menos 3,8 pontos percentuais face ao mesmo período de 2021 (12,1%).

"Este momento de crescimento de ocupação [alta do emprego] já vem em curso desde o segundo semestre de 2021. Com a aproximação dos últimos meses do ano, período em que historicamente há aumento de geração de emprego, a tendência mantém-se", afirmou Adriana Beringuy, coordenadora da sondagem do IBGE.

O número de pessoas à procura emprego no Brasil caiu para 9 milhões em outubro, o menor nível desde julho de 2015 e 30,1% menos do que no mesmo mês do ano passado (12,9 milhões de desempregados).

Já o número de pessoas com contrato formal de trabalho atingiu o recorde de 99,7 milhões no trimestre encerrado em outubro graças à geração de 5,7 milhões de novos postos de trabalho no ano passado.

O órgão responsável pelas estatísticas do Governo brasileiro também revelou que a taxa de informalidade no Brasil, ou seja de pessoas a trabalhar sem contrato de trabalho, caiu de 40,7% da população ocupada no trimestre encerrado em outubro de 2021 para 39,1% no mesmo período deste ano.

"Esse índice segue em alta há mais de um ano, o que mostra não apenas que o mercado de trabalho está em expansão numérica de ocupados, mas também apresentando algum crescimento na formalização da população ocupada", concluiu Adriana Beringuy.

CYR // VM

Lusa/Fim