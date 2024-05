Segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) angolano, a taxa de desemprego na população com 15 a 24 anos subiu 9,1% nos primeiros três meses de 2024 face ao trimestre anterior (58,3%), enquanto a taxa de desemprego na população com mais de 15 anos teve um aumento menos expressivo em termos trimestrais (de 31,9% para 32,4%).

No primeiro trimestre deste ano, mais 181.368 angolanos com 15 ou mais anos (população em idade ativa) ficaram desempregados num total 5.646.659 pessoas (uma variação trimestral de 3,3%).

Entre os angolanos com idades de 15 a 24 anos , a população desempregada aumentou para 3.737.150 pessoas, com mais 286.183 jovens no desemprego.

No universo da população em idade ativa (17.414.877), 11.768.218 pessoas trabalharam, com uma taxa de emprego estimada em 60,2%, sendo ligeiramente superior nas áreas rurais e entre a população masculina (61,6% face a 59% de mulheres).

Os grupos etários de 35-44 anos e 45-54 anos de idade concentram o maior número de pessoas empregadas, de acordo com o Inquérito ao Emprego em Angola (IEA).

Quase metade das pessoas (47,5%) trabalham na agricultura, caça e pescas, seguindo-se o comércio com 22,6%.

A maioria das pessoas empregadas (79,8%) estão no setor informal, entre os quais 70,7% são homens e 88,5% de mulheres.

O IEA é um inquérito por amostragem, dirigido aos agregados familiares residentes em Angola, Por trimestre são selecionados um total de 10.944 agregados familiares, sendo6.036 na área urbana e 4.908 na área rural.

RCR // JMC

Lusa/Fim