Em comunicado, publicado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a TAP indicou que, para este resultado, "as rubricas mais relevantes foram os juros (-149,2 milhões de euros) e as diferenças de câmbio (-62,8 milhões de euros), que estão na sua maior parte relacionadas com a depreciação do euro face ao dólar, no entanto, sem um impacto imediato em caixa dado que respeita a rendas futuras".

Além disso, a companhia aérea destaca que "o maior contributo" foi "o valor positivo do 'over hedge' de jet fuel de 8,7 milhões de euros".

ALYN // EA

Lusa/Fim