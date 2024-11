"O voo TP51 que partiu de Lisboa às 10:35 [de segunda-feira] chegou ao Aeroporto Internacional de Manaus - Eduardo Gomes às 18:20", informou a TAP, em comunicado.

Esta rota, que a transportadora aérea já tinha operado entre 2014 e 2016, vai contar com três ligações, às segundas, quartas e sextas-feiras.

"Essa ligação reafirma o nosso compromisso com o Brasil e com o turismo na região, oferecendo novas oportunidades para que viajantes europeus conheçam a região e que os brasileiros tenham mais um canal direto de acesso à Europa" afirmou o presidente da TAP, Luís Rodrigues, citado na mesma nota.

A TAP é a companhia aérea que mais voa entre a Europa e o Brasil, com quase 100 voos por semana, saindo de 13 cidades capitais do Brasil, e com o regresso destes voos, passa a ter 15 rotas naquele país (13 para Lisboa e duas para o Porto).

