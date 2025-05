"A TACV vai retomar, a partir desta sexta-feira, a ligação sazonal Porto--Sal--Porto, reforçando a nossa presença estratégica no mercado português e ampliando a conectividade entre a Europa, através de Portugal, e o arquipélago", afirmou a companhia em comunicado.

O voo semanal será às sextas-feiras.

A iniciativa resulta de uma parceria com os operadores turísticos Solférias, Abreu e Soltrópico.

Para assinalar o arranque da operação, será realizado um ato inaugural no aeroporto internacional Amílcar Cabral, na ilha do Sal, com chegada prevista da aeronave Boeing 737 MAX 8 às 17:30 (19:30 em Lisboa).

Logo após a aterragem, haverá uma breve cerimónia na placa do aeroporto, incluindo o corte de fita e uma sessão fotográfica.

RS // ANP

Lusa/Fim