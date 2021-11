Angola anunciou que vai encerrar fronteiras com sete países africanos - África do Sul, Botsuana, Essuatíni, Malawi, Moçambique, Namíbia e Zimbabué - a partir de 1 de dezembro, o que levou a TAAG a suspender no domingo, os seus voos regulares para Moçambique, Namíbia e África do Sul.

Para fazer regressar os passageiros que se encontram nestes países a TAAG realiza na terça-feira um voo Luanda-Joanesburgo-Luanda com saída às 18:00 e chegada prevista à cidade sul-africana às 22:25 locais; uma ligação Luanda-Maputo-Luanda com partida às 23:59 e chegada à capital moçambicana às 05:00 locais; e um voo Luanda-Windhoek-Luanda que parte às 17:00 e chega às 20:30 à capital namibiana.

Os cidadãos nacionais terão de observar uma quarentena domiciliar de 14 dias, segundo o último decreto presidencial que atualiza as medidas de prevenção e combate à covid-19

Vários países, incluindo Portugal aplicaram já restrições de voo com vários países africanos depois de ser detetada a nova variante do coronavírus, Omicron, na África do Sul, que segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) pode implicar maior infecciosidade devido a "um elevado número de mutações".

A descoberta desta nova variante do coronavírus, identificada como B.1.1.529 e batizada com a letra grega Ómicron pela Organização Mundial de Saúde (OMS), foi anunciada na quinta-feira passada por cientistas e autoridades sanitárias sul-africanas, com base em amostras recolhidas entre 14 e 16 de novembro.

RCR // PJA

Lusa/fim